Есть 3 задачи: 1. Есть приложение клиента. Существует руководство пользователя и его нужно спортированть на Андроид. Как выглядит клиент можно посмотреть здесь- http://www.unisvr.net/download.htm 2.Необходима доработка ...
Разработка приложения под iOS (для iPad)
Требуется разработать приложение для платформы iOs, которое бы позволяло:
- загружать рецепты приготовления с сервера (включая картинки)
- производить поиск по названию рецепта и по тексту рецепта
- проставлять рейтинги рецептам и комментировать их
- загружать рецепты на устройство для просмотра в оффлайне
- просматривать каталог рецептов
реализовать серверную часть с возможностью управления базой рецептов, добавления новых и т.д.
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