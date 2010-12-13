Приложение для iphone

Вот приложение http://w7software.com/site/test_pdd_ukrainy.html. ТЗ предоставлю. Контент - в xml-файле (.plist), но планирую все перенести в SQL Lite, картинки во внешних файлах. Публиковать приложение в маркете буду самостоятельно со своего экаунта. Компилировать буду ...