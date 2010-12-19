Нужна программа для мобильных под Symbian OS, winmobile, АйОС, Android.

краткое описание:

программа ставиться на мобильный. панель управления программой на компьютер. далее через компьютер ведётся управление программой.

То есть дистанционно можно включить или выключить камеру на мобильном, сделать снимок и.т.д

ТЗ:

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На телефоне:

1. Прослушка аудио окружения (передача в режиме онлайн)

2. Запись окружения и передача пакетами с возможностью программирования (врямя, количество сеансов, принудительный старт и стоп) или в реалтайме

3. Запись звонков в выбранном качестве с последующей передачей (возможность выбора номеров)

4. Перехват сообщений/блокировка по словам отправителям/получателям

5. Отправка сообщений с подменой номера

6. Передача журнала вызовов

7. Захват фото/видео из галереи телефона по смс запросу

8. Захват списка дел (календаря) + каждого нового события

9. Захват записной книжки + захват новых событий

10. Передача информации по местоположению с отображением в ЛК на карте гугл (GPS + ID станций)

11. Возможность передачи видео окружения в реальном времени

12. Управление приостановкой работы приложения или активацией (смс), в идеале невидимое удаление, ресет всех настроек программы

13. Информирование о смене номера с отправкой нового номера

14. Настройка графика выгрузки событий или мгновенный запрос по текущей ситуации для каждого из событий

15. Невидимая активация камеры с передачей фото видео онлайн

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Личный кабинет пользователей:

(вход под логином и паролем через сайт)

1. Простой и юзабильный дизайн

2. Привязка 1 или нескольких телефонов к 1 аккаунту после верификации по IMEI

3. Видный все возможные услуги, недоступный дезактивированы

4. Ведение архива по всем событиям для каждого из номеров по оплаченным услугам

5. Возможность нотификации клиента на мейл и смс

6. Выгрузка данных (распечатка списка звонков/смс, скачка видео и фото файлов)

7. Если это возможно, чтобы базовый функционал программирования телефона можно было задавать не смс, а в ЛК, а телефон при сеансе связи чтобы цеплял пакет настроек

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Серверный модуль и личный кабинет:

1. Управление аккаунтами

a. Создание новых аккаунтов

b. Объединение существующих акканутов

c. Восстановление паролей

2. Создание пакетов из тех услуг что предлагаются

3. Выставление счетов

4. Рассылки по клиентам

5. Возможность предоставления тестового доступа по запросу (на заданный период)

6. Полный биллинг с историей и т.д.