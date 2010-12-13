Программы под Ipod и IPad

Требуется создать небольшую программу под Iphone (два страницы интерфейса), а также доработать программы, написанные под Ipod и IPad (добавить дополнительные режимы, кнопки, интерфейсы).

В общей сложности (по моим оценкам) работа на месяц (если заниматься 2-3 часа в день).

Требование только одно - быть на связи (в скайпе), ежедневно держать в курсе дел (проекты очень срочные).

Подробное ТЗ вышлю при общении.