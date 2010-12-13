Написание класса для Symbian (C++)

Добрый день,

Требуется разработка микромодуля (или просто класса) для Symbian 9.2 и выше, язык С++.

Модуль должен уметь отправлять USSD запрос и принимать ответ. Если для его работы требуются какие-либо другие модули и т.п., должно быть указано. Модуль должен работать на всех системах от 9.2 и выше, возможно и на Symbian ^3, если это возможно. Желательна реализация интерфейса доступа к классу на Qt, но не обязательна.

Детали взаимодействия - как будет реализовано асинхронное получение ответа - обсуждается с выбранным исполнителем.

По идее, нужно что-то такое:

void send_ussd(x) - где x - запрос

QString get_answer() - возвращает QString() если запрос еще не получен, "0" если запрос просрочен по времени или строку с ответом на запрос если ответ уже пришел.

Что-то в таком духе. Предлагайте свою цену, нужно достаточно быстро.