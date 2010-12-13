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Написание класса для Symbian (C++)
Добрый день,
Требуется разработка микромодуля (или просто класса) для Symbian 9.2 и выше, язык С++.
Модуль должен уметь отправлять USSD запрос и принимать ответ. Если для его работы требуются какие-либо другие модули и т.п., должно быть указано. Модуль должен работать на всех системах от 9.2 и выше, возможно и на Symbian ^3, если это возможно. Желательна реализация интерфейса доступа к классу на Qt, но не обязательна.
Детали взаимодействия - как будет реализовано асинхронное получение ответа - обсуждается с выбранным исполнителем.
По идее, нужно что-то такое:
void send_ussd(x) - где x - запрос
QString get_answer() - возвращает QString() если запрос еще не получен, "0" если запрос просрочен по времени или строку с ответом на запрос если ответ уже пришел.
Что-то в таком духе. Предлагайте свою цену, нужно достаточно быстро.
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