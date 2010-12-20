Доработка iPhone/iPad-приложения

Имеется iPhone & iPad приложения, которые уже опубликованы в apple store. Необходимо внести изменения в эти приложения в течение недели. Оплата фиксированная.

- Необходимо выводить изображение видео с iPad на внешний экран

- На данный момент есть возможность загружать видео ролики. Нужно ограничить эту возможность, разрешая загружать ролики не более 30 секунд и разрешать их просмотр только в течение 24 часов после загрузки/первого просмотра

В случае вашей заинтересованности, просьба присылать резюме на [email protected]