Andorid Kid Mode

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Закрытнет заявок123 просмотра

Нужна аппликация для андорида, который создаст возможность заблокировать ВСЕ приложения и функции кроме тех которые выбраны пользователем из списка всех приложений.

Выключение через пароль .

14 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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