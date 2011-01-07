Разработка несложных приложений для iPhone/iPad

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Организация "Меламедия" (www.melamedia.org) ищет разработчика несложных приложений для iPhone/iPad - образовательные игры для детей, создание календаря, текстовые приложения и др.

14 лет назад
uniart
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров