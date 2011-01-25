Разработка приложения для android

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Завершен4 заявки254 просмотра

Если вы разработчик приложений на android или просто java разработчик - этот проект для вас:

необходимо создать небольшое приложение для работы с gprs и gps, работающее также с внешним веб-сайтом через post-запросы (будем отсылать данные).

Из интерфейса: необходимо связать форму регистрации и сделать экран с определенными настройками.

Подробности ТЗ после рассмотрения предложений и выбора кандидатов напрямую в почту. Плюсом будет опыт разработки приложений.

Обязательно пишите примерные стоимость и сроки.

Контакты: info(собака)footter.com

AndroidJava
14 лет назад
fAnt1ksx_work
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
С Дмитрием плодотворно поработали над приложением для платформы android. Он смог быстро вносить все необходимые изменения, с пониманием отнестись к недостаточно подробному написанию ТЗ. Приятно было поработать и поработаем обязательно вновь!
С Дмитрием приятно работать! В том числе и потому, что Дмитрий хорошо технически подкован. С самого начала Дмитрий подготовил материалы, описывающие самые сложные, самые рисковые части проекта. Так что на мои реплики "увы, я этого никогда не делал -- надо искать, как это сделать, здесь серьезные риски" -- Дмитрий отвечал уже найденными решениями. Рекомендую! P.S. Ко всему прочему, очень интересный проект, благодаря которому я разобрался во многих сложных аспектах разработки для Android.

Заявки фрилансеров

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад