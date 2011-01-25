Разработка приложения для android

Если вы разработчик приложений на android или просто java разработчик - этот проект для вас:

необходимо создать небольшое приложение для работы с gprs и gps, работающее также с внешним веб-сайтом через post-запросы (будем отсылать данные).

Из интерфейса: необходимо связать форму регистрации и сделать экран с определенными настройками.

Подробности ТЗ после рассмотрения предложений и выбора кандидатов напрямую в почту. Плюсом будет опыт разработки приложений.

Обязательно пишите примерные стоимость и сроки.

Контакты: info(собака)footter.com