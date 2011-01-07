Приватный проект по Android для zeid

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо написать клиент интерактивного меню ресторана для Android платформы. Клиент должен взаимодействовать с сервером по http используя xml для обмена данными.

Доп. детали и ТЗ будут отправлены по почте.

Android
14 лет назад
milw0rm
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$500
8 дней

Заявки фрилансеров

zeid
38 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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