Если вы разработчик приложений на android или просто java разработчик - этот проект для вас: необходимо создать небольшое приложение для работы с gprs и gps, работающее также с внешним веб-сайтом через post-запросы (будем отсылать ...
Приватный проект по Android для zeid
Необходимо написать клиент интерактивного меню ресторана для Android платформы. Клиент должен взаимодействовать с сервером по http используя xml для обмена данными.
Доп. детали и ТЗ будут отправлены по почте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Игра, которую нужно портировать: http://robingames.com/game-2700-magic_farm_PC_time_management_meridian_93_game Нужны сметы со сроками на следующие работы: - Геймдизайн - Программирование - Графика Предпочитаем заказать полный объем работ, но ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна копия application: http://itunes.apple.com/fr/app/ecrire-en-marchant-free/id410051442?mt=8Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать ява приложение для мобильногоМобильные приложения6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно приложение которое будет записывать разговор автоматически в память телефона если он активирован пользователем.Закрыт14 лет назад
Нужно сделать приложение которое будет записывать все исход и входящие смски на файл во внутренней памяти. Само приложение должно быть не видимым для таск киллеров.Закрыт14 лет назад
Нужна аппликация для андорида, который создаст возможность заблокировать ВСЕ приложения и функции кроме тех которые выбраны пользователем из списка всех приложений. Выключение через пароль .Мобильные приложениянет заявокЗакрыт14 лет назад
- $700
Имеется iPhone & iPad приложения, которые уже опубликованы в apple store. Необходимо внести изменения в эти приложения в течение недели. Оплата фиксированная. - Необходимо выводить изображение видео с iPad на внешний ...Закрыт14 лет назад
- $5000
Добрый день, нам нужно создать несколько iphone апликаций. Вот список того, что нужно (на английском): Daily deals agreggator: User's actions: 1. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Приложение не сложное, небольшая база данных с выходом в интернет. Из сложного только соединение с фотокамерой, т.е. чтобы из программы прямо можно было фоткать, фотки сохраняются и отправляются в интернет. Плюс заморочки offline и online ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт14 лет назад