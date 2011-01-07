Разработать несколько простых приложений для iOS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки191 просмотр

Необходим программист/кодер для написания нескольких(около 3-4) приложений для iOS iPhone. Обязателен предыдущий опыт написания приложений на objective-c, примеры работ, знание требований Apple к интерфейсам приложений.

iOS
14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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