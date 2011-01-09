Необходим программист/кодер для написания нескольких(около 3-4) приложений для iOS iPhone. Обязателен предыдущий опыт написания приложений на objective-c, примеры работ, знание требований Apple к интерфейсам приложений.
Доработка Ява приложения для платежной системы
Доброго времени
Есть Ява терминал для мобильного телефона (J2ME приложение), назначение проведение платежей на мобильные телефоны, ком.услуги и т.д.
Дабы пользователь не вводил авторизационные данные при каждом запуске, терминал сохраняет эти данные на телефоне.
С некоторого момента терминал стал скидывать настройки, т.е. при проведении n-го количества платежей настройки обнуляются.
Также на телеофне сохраняется список проведенных платежей.
Необходимо починить. В идеале люди которые сталкивались с подобным.
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