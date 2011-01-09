Доработка Ява приложения для платежной системы

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Доброго времени

Есть Ява терминал для мобильного телефона (J2ME приложение), назначение проведение платежей на мобильные телефоны, ком.услуги и т.д.

Дабы пользователь не вводил авторизационные данные при каждом запуске, терминал сохраняет эти данные на телефоне.

С некоторого момента терминал стал скидывать настройки, т.е. при проведении n-го количества платежей настройки обнуляются.

Также на телеофне сохраняется список проведенных платежей.

Необходимо починить. В идеале люди которые сталкивались с подобным.

14 лет назад
aradzabov
Раджабов 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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