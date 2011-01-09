Приложение для Android / iPhone / iPad

Приложение для новостного сайта. Контент сайта состоит преимущественно из изображений и подписей к ним.

Краткое ТЗ:

После загрузки приложения показывается логотип сайта, ссылки на наши аккаунты в twitter, facebook, Вконтакте.

При нажатии на логотип открывается вертикальный список с прокруткой. Список состоит из миниатюр новостей с сайта слева и заголовков напротив них.

При нажатии на элемент из списка показывается первое изображение из новости в полноэкранном режиме, снизу на полупрозрачной панели текст, относящийся к данному изображению. На этой панели ещё слева и справа отображаются стрелочки, демонстрирующие наличие/отсутствие доступных для просмотра изображений.

Сверху справа отображаются кнопки перехода на главную страницу и к списку.

Нужны приложения для платформ Android / iPhone / iPad, так же рассматривается возможность создания приложения для Simbian.

От вас примерная стоимость, примеры работ и сроки. Так же принимаются рекомендации.

Так же стоит вопрос, пройдет ли подобное приложение модерацию российского AppStore.