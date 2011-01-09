Доброго времени Есть Ява терминал для мобильного телефона (J2ME приложение), назначение проведение платежей на мобильные телефоны, ком.услуги и т.д. Дабы пользователь не вводил авторизационные данные при каждом запуске, терминал ...
Приложение для Android / iPhone / iPad
Приложение для новостного сайта. Контент сайта состоит преимущественно из изображений и подписей к ним.
Краткое ТЗ:
После загрузки приложения показывается логотип сайта, ссылки на наши аккаунты в twitter, facebook, Вконтакте.
При нажатии на логотип открывается вертикальный список с прокруткой. Список состоит из миниатюр новостей с сайта слева и заголовков напротив них.
При нажатии на элемент из списка показывается первое изображение из новости в полноэкранном режиме, снизу на полупрозрачной панели текст, относящийся к данному изображению. На этой панели ещё слева и справа отображаются стрелочки, демонстрирующие наличие/отсутствие доступных для просмотра изображений.
Сверху справа отображаются кнопки перехода на главную страницу и к списку.
Нужны приложения для платформ Android / iPhone / iPad, так же рассматривается возможность создания приложения для Simbian.
От вас примерная стоимость, примеры работ и сроки. Так же принимаются рекомендации.
Так же стоит вопрос, пройдет ли подобное приложение модерацию российского AppStore.
Заявки фрилансеров
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