Несложное приложение под мобильные платформы

Необходимо создать приложение для смартфонов/планшетов/навигаторов, которое в процессе работы будет периодически считывать с gps-модуля текущую позицию устройства и передавать на сервер. Также будет передаваться id пользователя и статус, вручную выбираемый пользователем приложения из двух вариантов. При запуске приложения будет происходить авторизация на сервере.

Это весь требуемый функционал. Интерфейс тоже будет простой. Но сложность в том, что мне нужно сделать версии этого приложения для как можно большего числа платформ. Symbian, iOS, Android, WinMobile, Java... В идеале, пользователь любого устройства, имеющего доступ в интернет и gps-модуль, должен иметь возможность установить себе наше приложение. Понимаю, что вряд ли найдется человек, готовый взяться сразу за весь объем работ, поэтому пишите, под какую платформу вы работаете и сколько примерно будет у вас стоить эта работа (можно очень примерно - потом уже договоримся о точной цене).

Да, еще понадобится помощь с интерфейсом. Дизайнер есть, но опыта разработки подобных интерфейсов у него не было, поэтому ему будут нужны гайдлайны и советы. Впрочем, повторюсь, интерфейс будет категорически простой, так что сложностей быть не должно.