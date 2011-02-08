Выбор элемента, клонирование по даблклику, комбинация элементов, undo. Заложить возможность выбора языка. Ссылка на игру: http://www.cyrket.com/p/android/me.zed_0xff.android.alchemy/ Чтобы запустить игрушку на компе, без телефона, можно поставить Android SDK отсюда http://developer.android.com/sdk/index.html ...
Приложение для iPhone/iPad
Хочется получить первое приложение для iPhone/iPhone, чтобы набить руку на его распространении.
У него должны быть бесплатная и платная версии.
С другой стороны, не хочется, чтобы оно было полностью бесполезным. Мне нравится простенькое приложение TiltMeter, как пример того, какой требуется уровень сложности.
Огромная популярность не требуется.
Поэтому обьявляю закрытый конкурс на такое приложение.
Соискатель должен:
1. кратко описать идею, например
Find My iPhone is now free for anyone with an iPhone 4, iPad, or 4th generation iPod touch (iOS 4.2 required).* Just sign in with your Apple ID on your qualifying device and turn on Find My iPhone to enable your device to be located. Then use the same account to enable Find My iPhone on your other iOS 4.2 devices including iPhone 3G, 3GS, or iPod.
2. дать набросок экрана, возможно скан рукописного варианта.
3. дать цену изготовления этого приложения.
Замечу, что авторские права на приложение должны остаться у меня. Поэтому, если вы хотите выставлять это приложение сами, то просто не участвуйте в этом тендере.
P.S. Оплата только через западные системы оплаты ( PayPal, MoneyBooker, перевод в европейский банк SEPA/IBAN )
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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