Приложение для iPhone/iPad

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка317 просмотров

Хочется получить первое приложение для iPhone/iPhone, чтобы набить руку на его распространении.

У него должны быть бесплатная и платная версии.

С другой стороны, не хочется, чтобы оно было полностью бесполезным. Мне нравится простенькое приложение TiltMeter, как пример того, какой требуется уровень сложности.

Огромная популярность не требуется.

Поэтому обьявляю закрытый конкурс на такое приложение.

Соискатель должен:

1. кратко описать идею, например

Find My iPhone is now free for anyone with an iPhone 4, iPad, or 4th generation iPod touch (iOS 4.2 required).* Just sign in with your Apple ID on your qualifying device and turn on Find My iPhone to enable your device to be located. Then use the same account to enable Find My iPhone on your other iOS 4.2 devices including iPhone 3G, 3GS, or iPod.

2. дать набросок экрана, возможно скан рукописного варианта.

3. дать цену изготовления этого приложения.

Замечу, что авторские права на приложение должны остаться у меня. Поэтому, если вы хотите выставлять это приложение сами, то просто не участвуйте в этом тендере.

P.S. Оплата только через западные системы оплаты ( PayPal, MoneyBooker, перевод в европейский банк SEPA/IBAN )

iOS
14 лет назад
DKCH
58 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$200
3 дня
Даю положительный комментарий, т.к. работа практически окончена и уже оплачена. Программу WTR для iPhone вы сможете сами оценить, скачав ее с сайта www.lapotsoft.com Безусловно буду приглашать Игоря на свои будущие тендеры.
Никаких нареканий, как заказчик знает, что хочет получить, всегда на связи и открыт для предложений. Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад