Разработка ПО для мобильных устройств
Специализируюсь на iOS
Так же рассматриваю кроссплатформенную разработку на Xamarin
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Гениальный разработчик, приятный в общении, всегда на связи, по срокам укладывается, не опаздывает, во общем одно удовольствие с такими работать, рекомендую всем
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи во всех вопросах идет на встречу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
13 лет назад
Даю положительный комментарий, т.к. работа практически окончена и уже оплачена. Программу WTR для iPhone вы сможете сами оценить, скачав ее с сайта www.lapotsoft.com Безусловно буду приглашать Игоря на свои будущие тендеры.
Ответный отзыв
Никаких нареканий, как заказчик знает, что хочет получить, всегда на связи и открыт для предложений. Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую всем данного ВебЛансера! Ответственный и дружелюбный человек! Выполнил работу быстро и качественно! Ни одной притензии!!! Спасибо, с уважением!
Ответный отзыв
Все отлично
$400
10 баллов
15 лет назад
Выполнил свою работу на отлично, несмотря на все трудности, которые я ему подкидывал. Помимо самого ПО взялся и за документацию к нему, тем самым показав свою профессиональность. Благодаря личным качествам и упорству исполнителя удалось таки победить преподавателя и защититься. Всегда онлайн, дружелюбен, с хорошим чувством юмора. Рекомендую всем, если на этом проекте все исполнители такие, то у него большое будущее.
Ответный отзыв
Все отлично
$100
10 баллов
15 лет назад
Выражаю огромную благодарность Хомич Игорь (Igor_Kh) за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок , Хомич Игорь (Igor_Kh) успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Хомич Игорь (Igor_Kh) как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Высококлассный программист с внимательным отношением к заказчику. От нас потребовалось только обрисовать задачу, а все вопросы по реализации взял на себя Хомич Игорь (Igor_Kh) : мы лишь изредка добавляли свои пожелания по функционалу. Работа сделана на 5+, как в плане функциональности, так и юзабилити. Рекомендую как отличного специалиста. Редко встретишь такое понимание со стороны программиста! Отличное понимание поставленной задачи, четкое исполнение и сжатые сроки. Игорь – лучший! Спасибо, Хомич Игорь (Igor_Kh)
Ответный отзыв
Только положительные эмоции от работы, предоставлял всю необходимую информацию, выслушивал мои предложения и не придирался к работе. С оплатой тоже проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Мобильные приложения
2 отзыва
от $20
от 1 дня
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