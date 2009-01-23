Программа на Делфи - хеширование

ТЗ на прогу:

Построить хэш-хранилище строковых значений, записей, построенное по принципам закрытого хэширования. Предполагать, что в каждой записи первое слово-ключевое.Программа должна обеспечивать как рахмещение поступающих записей, так и поиск в хранилище нужной записи по ключу. Предусмотреть процедуру реструктуризации хранилища в процессе постепенного увеличения кол-ва хранящихся в нем данных. Рассмотреть три варианта повторного хэширования:1) простейшое линейное; 2) квадратичное хэширование; 3) двойное хэширование. В программе Предусмотреть блок, который ведет подсчет среднего числа повторных обращений к хэш-функции при размещении в хранилище одной записи.

Доп. требования. 1) в программе два модуля 2) один частный алгоритм оформить как автономную функцию с различными видами формальных параметров 3) Разработать как минимум три собственных класса 4) Основной алгоритм задачи должен инкапсулироваться в одном из классов-потомков, за исключением автономной части. 5) Второй потомок может инкапсулировать ввод-вывод, работу с файлом. результаты вывести в два файла. ( текстовый и типизированный).

срок 20 января

ICQ: 380945346