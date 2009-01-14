Схема+ПО видеопроигрывателя с VGA

Нужно спроектировать видеопроигрыватель с VGA выходом,

для прокрутки видеороликов на стандартном VGA мониторе.

Возможности устройства:

- приём по GPRS видеороликов(формат - любой на выбор разработчика)

- прокрутка принятых видеороликов

Требования к устройству:

- компактность (размер стандартного DVD плеера)

- стоимость устройства менее 5000р (Меньше - лучше)

Стандартный компактный компьютер здесь не подойдёт.

Есть мысли по использованию ARM, но конкретная реализация на выбор разработчика.

(Чем проще и дешевле - тем лучше.)

Если задача кажется Вам достаточно ясной, укажите пожалуйста бюджет разработки.