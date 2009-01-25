Нужна помощь программиста, умеющего писать для PIC

Нужна помощь по TheBat Есть 2 компьютера На одном интернет работает без прокси На другом - через прокси Соответственно на каждом компьютере стоит отдельная TheBat, т.к., в противном случае нужно вручную менять настройки подключения Нужно сделать так, чтобы можно было установить ...