Нужна помощь по TheBat

Есть 2 компьютера

На одном интернет работает без прокси

На другом - через прокси

Соответственно на каждом компьютере стоит отдельная TheBat,

т.к., в противном случае нужно вручную менять настройки подключения

Нужно сделать так, чтобы можно было установить одну TheBat

на переносной жёсткий диск, и настройки подключения

менялись бы там автоматически при запуске на этих разных компьютерах.

Возможно, нужна программа изменения настроек в файлах TheBat,

или программа, чтобы TheBat "думал", что прокси несуществует,

и выходил в интернет, как бы напрямую.

При этом никаких программ устанавливать на прокси нельзя.

Указывайте ваши идеи, варианты реализации и бюджет.