Linux From Scratch

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки227 просмотров
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Здравствуйте,

Работа для тех кто знаком с проектом linuxfromscratch.org , хотя незнакомые могут с ним таким образом ознакомится)) . Необходимо сделать сборку Linux для x86_64 c нуля. В сборку должна быть включена последняя версия ядра, NIX в качестве менеджера пакетов, stable версии программ со всеми зависимостями

Grub

Bash

XFCE

Amarok

VLC

VirtualBox

Firefox

Thunderbird

GnuPG/KGpg

Pidgin

Vuze

Gimp

OpenOffice

KlamAV/ClamTk

Firestarter

WiFi Radar

OpenVPN/GoVPN

OpenSSH

В тендере обязательно указывайте сроки и стоимость, без этого предложение рассматриваться не будет

Linux
15 лет назад
vKotov
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$60
4 дня
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