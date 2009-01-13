Linux From Scratch

Здравствуйте,

Работа для тех кто знаком с проектом linuxfromscratch.org , хотя незнакомые могут с ним таким образом ознакомится)) . Необходимо сделать сборку Linux для x86_64 c нуля. В сборку должна быть включена последняя версия ядра, NIX в качестве менеджера пакетов, stable версии программ со всеми зависимостями

Grub

Bash

XFCE

Amarok

VLC

VirtualBox

Firefox

Thunderbird

GnuPG/KGpg

Pidgin

Vuze

Gimp

OpenOffice

KlamAV/ClamTk

Firestarter

WiFi Radar

OpenVPN/GoVPN

OpenSSH

В тендере обязательно указывайте сроки и стоимость, без этого предложение рассматриваться не будет