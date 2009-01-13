Linux From Scratch

Нужна программа "ТЕСТ", которая состояла бы из 2-ух частей: преподавательская и студенческая, в преподавательской части 2 таблицы в одной хранятся данные о вопросах, в другой данные о том как прошли тестирование студенты. вторая часть студенческая ...
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Здравствуйте,
Работа для тех кто знаком с проектом linuxfromscratch.org , хотя незнакомые могут с ним таким образом ознакомится)) . Необходимо сделать сборку Linux для x86_64 c нуля. В сборку должна быть включена последняя версия ядра, NIX в качестве менеджера пакетов, stable версии программ со всеми зависимостями
Grub
Bash
XFCE
Amarok
VLC
VirtualBox
Firefox
Thunderbird
GnuPG/KGpg
Pidgin
Vuze
Gimp
OpenOffice
KlamAV/ClamTk
Firestarter
WiFi Radar
OpenVPN/GoVPN
OpenSSH
В тендере обязательно указывайте сроки и стоимость, без этого предложение рассматриваться не будет
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