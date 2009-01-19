Программа на Delphi 7

Нужна программа "ТЕСТ", которая состояла бы из 2-ух частей: преподавательская и студенческая, в преподавательской части 2 таблицы в одной хранятся данные о вопросах, в другой данные о том как прошли тестирование студенты. вторая часть студенческая ...
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Программа должна уметь открывать любой файл шифровать его и сохранять в указанном месте с тем же именем. То же для папки - т.е. указываем папку - и получаем такую же папку со всеми вложенными файлами, только в зашифрованном виде, которая сохраняются в указанном месте. Размер файлов и дата их создания должны оставаться такими же, какие были до шифрования.
Также программа должна выполнять обратные операции.
Важным является скорость работы программы и понятный исходный код.
Более подробное задание после выбора исполнителя.
Указывайте цены и сроки.
Update:
1) Алгоритм шифрования на выбор исполнителя, главное чтобы исходный и полученный файл были одинакового размера.
2) Это не курсовая, но нужен понятный исходный код. Можно без подробных комментариев. Обязательно Delphi 7, без использования сторонних компонент.
3) Бюджет не более $15, а желательно меньше. Сроки - завтра утром все должно быть готово. :-)
4) Шифровать нужно будет любые файлы (exe,jpg,doc и т. д.)
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