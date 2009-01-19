Программа на Delphi 7

Программа должна уметь открывать любой файл шифровать его и сохранять в указанном месте с тем же именем. То же для папки - т.е. указываем папку - и получаем такую же папку со всеми вложенными файлами, только в зашифрованном виде, которая сохраняются в указанном месте. Размер файлов и дата их создания должны оставаться такими же, какие были до шифрования.

Также программа должна выполнять обратные операции.

Важным является скорость работы программы и понятный исходный код.

Более подробное задание после выбора исполнителя.

Указывайте цены и сроки.

Update:

1) Алгоритм шифрования на выбор исполнителя, главное чтобы исходный и полученный файл были одинакового размера.

2) Это не курсовая, но нужен понятный исходный код. Можно без подробных комментариев. Обязательно Delphi 7, без использования сторонних компонент.

3) Бюджет не более $15, а желательно меньше. Сроки - завтра утром все должно быть готово. :-)

4) Шифровать нужно будет любые файлы (exe,jpg,doc и т. д.)