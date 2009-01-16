Создание программы, реализующей алгоритмы Viterby

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок334 просмотра
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Ward ддя марковского процесса.

В прикрепленном файле полное задание. Можно выполнять любой вариант из предложенных в А,Б и В.

15 лет назад
funtaz
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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