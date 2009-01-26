Простой аудио редактор

Прикладное ПОЗавершен2 заявки455 просмотров
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Простой аудио редактор.

Язык программирования только C#.

Импорт, экспорт MP3,WAV.

Наложение нескольких простых эффектов,фильтров.

Возможность копировать, вставлять выделенные фрагменты аудио.

Изменение времени начала, конца, длины трека.

Отображение диаграммы звука :)

Подобие "mp3 direct cut", только очень упрощенный http://vidoc.com.ua/soft/12881-mp3-direct-cut-2.09-rus-portable.html

Нужна на диплом,поэтому нужен исходный код и комментарии в коде необходимы. Сроки поджимают, поэтому время исполнения идет на дни.

icq 198269пятьпятьпять

15 лет назад
decoderworld
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
limonof
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Заказ был выполнен качественно и в крайне сжатый срок.Человек меня буквально спас. Я получил именно то, что хотел. Очень благодарен.
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