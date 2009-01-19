Чтение Delphi DFM из FreePascal под linux

Необходимо создать не сложную функцию для работы с web-камерой на основе OpenCV. Язык - С++ Входные параметры для функции: 1. Номер камеры 2. разрешение, с которым будет делаться снимок 3. разрешение для уменьшенного изображения Выходные параметры: 1. RGB значения оригинального ...
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Требуется написать консольную программу на FreePascal.
Программа должна прочитать бинарный dfm от Delphi7 и вывести для каждого сохраненного свойства строку с именем компонента, именем свойства и значением свойства.
Например:
Form1 Left 339
Form1 Top 180
Form1 Caption Form1
и т.д.
Dfm содержит:
1) Русские буквы в win1251, их надо преобразовать в utf.
2) Вложенные компоненты
3) Коллекции
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