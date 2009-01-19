Чтение Delphi DFM из FreePascal под linux

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Требуется написать консольную программу на FreePascal.

Программа должна прочитать бинарный dfm от Delphi7 и вывести для каждого сохраненного свойства строку с именем компонента, именем свойства и значением свойства.

Например:

Form1 Left 339

Form1 Top 180

Form1 Caption Form1

и т.д.

Dfm содержит:

1) Русские буквы в win1251, их надо преобразовать в utf.

2) Вложенные компоненты

3) Коллекции

DelphiLinux
15 лет назад
schaman
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RaX
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