Генератор случайного числа в MQ4

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Нужна помощь в получением случайного числа в MQ4 советнике (Forex, MetaTrader платформа).

Стандартные функции не подходят так, как там число генерируется по определенному алгоритму.

Нужно, чтобы при необходимости получить случайное число, оно генерировалось полностью случайно,

например из шума звуковой карты или питания. Вроде можно подключить специальные dll Windows,

с такой возможность...

Кто с єтим сталкивался, или может помочь, пишите.

15 лет назад
vlad001
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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