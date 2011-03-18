genarcho

Илья Командин genarcho

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опыт создания, поддержки и продвижения сайтов более 10 лет

Являюсь менеджером команды специалистов, обеспечивающей полный комплекс работ по развитию бизнеса в Интернете, начиная с проработки бизнес-концепции и заканчивая продвижением, рекламой и поддержкой сайта (или сайтов).

В работе уделяем повышенное внимание информационному дизайну и разработке сайтов с ориентацией на пользователя. Это несколько увеличивает сроки и бюджет, но позволяет создавать действительно эффективные проекты.

  • Продвижение по высокочастотникам

    Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается. Готовы дорабатывать ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшой текст медицинской тематики

    $10

    Заголовок: Обследование и анализы при планировании беременности ~6000 символов Ключевые слова: обследование при планировании беременности — 7-8 вхождений сдать анализы при планировании беременности — 3-4 какие анализы сдавать — 2-3 необходимые анализы при планировании беременности — 2-3 + в тексте должна упоминаться ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтинг статей медицинской тематики

    $120

    Ищем копирайтера для наполнения контентом сайта клиники акушерства и гинекологии. Темы: беременность и роды, бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, заболевания, препятствующие беременности (миома матки, эндометриоз и т. п.). В качестве тестового задания предлагаем написать текст по следующему ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поддержка проекта на Zend Framework

    Есть интранет-система учета пациентов, сделанная на Zend. В нее нужно внести довольно много изменений и в дальнейшем поддерживать. Так как система закрытая, показать ее публично не могу. Пишите, если имеете опыт работы с ZF - пришлю ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Несложная форма на Неткате

    $150

    Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей. Форма включает в себя: - простой набор полей (название, город и т.п.) - добавляемые/удаляемые группы полей (например, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несложная форма в Неткате

    Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей. Форма включает в себя: - простой набор полей (название, город и т.п.) - добавляемые/удаляемые группы полей (например, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшое гео-приложение на Android

    Нужно сделать приложение, которое будет регулярно брать с gps и передавать на сервер текущую позицию устройства и статус (выбираемый пользователем). Приложение выполняет следующие функции: 1) Авторизация. Пользователю показывается форма с полями логина и пароля, он их заполняет, ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка OpenX 2.8

    Есть мод OpenX 2.8 с несколько измененным интерфейсом. И есть сайт на Неткат 3.5, на котором нужно показывать рекламу. Сейчас на сайте используется внутренняя баннерокрутилка Нетката, ее надо заменить на OpenX. Соответственно, нужно установить OpenX на ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать раздел новостей на сайте на Неткат

    Есть два сайта-близнеца: tcmtele.com и akterna.ru. Они управляются из одного Нетката. Нужно на обоих сайтах сделать раздел новостей. У новости есть: - дата, - заголовок (текст), - аннотация (текст), - основной текст (html-контент). Отображаются новости в трех местах: - На главной странице ...

    HTMLНовости для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сервис на базе api Яндекс/Гугл карт

    Необходимо сделать сайт, основным элементом которого будет сервис, отображающий на карте Яндекса/Гугла информацию о местоположении людей. Помимо этого на сайте будет регистрация/авторизация пользователей и набор информационных страниц. Работает система следующим образом: - пользователь регистрируется на сайте и ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оболочка для диска-каталога

    Необходимо сделать оболочку для оффлайн html-каталога, который будет записываться на диск. Выглядеть это будет вот так: http://blaze.ru/tcmdisc/ (пока работает только раздел Fluke и немного Aeroflex). По сути, весь каталог - это набор перелинкованных html-страниц и pdf-файлов. Нужно написать ...

    HTML
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несложное приложение под мобильные платформы

    Необходимо создать приложение для смартфонов/планшетов/навигаторов, которое в процессе работы будет периодически считывать с gps-модуля текущую позицию устройства и передавать на сервер. Также будет передаваться id пользователя и статус, вручную выбираемый пользователем приложения из двух вариантов. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вебмастер - наполнение сайтов

    Ищу вебмастера для работы по наполнению сайтов через CMS присланной клиентом информацией (текст/графика). Объем работ нерегулярный, оплата - почасовая (предлагайте свою часовую ставку). Речь не идет о постоянном наполнении новостных ресурсов - есть много различных ...

    CSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Организация массовой рассылки (не спам)

    Необходимо настроить систему массовой рассылки писем по списку подписчиков. Речь идет о рассылке оповещений о выходе новых номеров журналов. Соответственно, рассылка производится примерно раз в месяц. Количество подписчиков - около 30000. На данный момент задача реализована ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой flash-баннер

    $50

    Есть баннер издательства, выпускающего три журнала: http://blaze.ru/625/banner100_100.html Нужно сделать отдельный баннер, рекламирующий только один журнал - "Звукорежиссер". Задача состоит из двух частей. 1. Сделать практически полную копию существующего баннера. Отличие лишь в том, что на кадре с логотипами ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на Неткат

    Требуется сделать сайт на платформе Неткат (другие варианты невозможны). Довольно стандартный корпоративный сайт без особо хитрых элементов. Есть ТЗ и дизайн. Требуется верстка, установка Нетката, создание макетов и допрограммирование нестандартных элементов. Сайт будет включать: 1) Обычные информационные ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ремонт сайта на Неткате

    $50

    Есть сайт на Неткате 3.5 Standard. С недавних пор у него начались глюки - перестала отображаться часть контента (картинки, в основном), некорректно работает админка. Стали разбираться - оказалось, что некорректное значение дает document_root, отчего все ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Список объектов с привязкой к карте (Flash + JS)

    Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте. Также потребуется ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой сайт на Неткат

    $500

    Нужно сделать несложный сайт на Неткате. Есть дизайн и микро-ТЗ. Нужна верстка, установка Нетката, создание шаблонов. В общем, вся техническая часть. Наполнять сайт не нужно. Предложения сделать не на Неткате не рассматриваются. Функционал сайта включает: 1) обычные информационные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bser1
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Небольшой текст медицинской тематики
Остался доволен сотрудничеством. Оплата 100%-я без задержек. Илья - хороший и порядочный заказчик. Спасибо за сотрудничество, буду рад новым проектам!
Сергей участвовал в нашем конкурсе на копирайтинг статей для медицинского сайта. Мы выбирали из десяти человек, и Сергей вошел в тройку лучших. В итоге мы все-таки выбрали другого автора, но нельзя сказать, что его текст был заметно лучше - тут уже сказались персональные предпочтения по авторскому стилю. С точки зрения качества полученного результата, пунктуальности и удобства взаимодействия к Сергею не было никаких нареканий, было очень приятно сотрудничать. Уверенно рекомендую.
Ответный отзыв
profftranslator
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевод пресс-релиза русский -> английский
Рекомендую.
Екатерина - ответственный профессионал своего дела. У нас был небольшой, но очень срочный заказ. Екатерина взялась за него буквально мгновенно и выполнила в считанные часы. Очень приятная оперативность и качество работы.
Ответный отзыв
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$450
10 баллов
14 лет назад
Создание сайта на Неткат
Один из лучших заказчиков, с кем приходилось работать. Всегда на связи, задача понятна, оплата в срок
Алексей - лучший специалист по Неткату, с которым мне доводилось работать. И дело не только в отличном знании конкретно этой CMS - он выполняет задачи быстро, качественно и с вниманием к мелочам, которого не хватает большинству фрилансеров.
Ответный отзыв
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$60
10 баллов
14 лет назад
SEO копирайтинг, строительная тематика
Илья - один из самых лучших моих заказчиков. Спасибо за четкость задания и моментальную оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень приятный в работе специалист. Все было сделано быстро, качественно и к вящей радости клиента. Никаких нареканий в процессе работы, с удовольствием буду обращаться еще.
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