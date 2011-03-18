Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается. Готовы дорабатывать ...
Являюсь менеджером команды специалистов, обеспечивающей полный комплекс работ по развитию бизнеса в Интернете, начиная с проработки бизнес-концепции и заканчивая продвижением, рекламой и поддержкой сайта (или сайтов).
В работе уделяем повышенное внимание информационному дизайну и разработке сайтов с ориентацией на пользователя. Это несколько увеличивает сроки и бюджет, но позволяет создавать действительно эффективные проекты.
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Заголовок: Обследование и анализы при планировании беременности ~6000 символов Ключевые слова: обследование при планировании беременности — 7-8 вхождений сдать анализы при планировании беременности — 3-4 какие анализы сдавать — 2-3 необходимые анализы при планировании беременности — 2-3 + в тексте должна упоминаться ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $120
Ищем копирайтера для наполнения контентом сайта клиники акушерства и гинекологии. Темы: беременность и роды, бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, заболевания, препятствующие беременности (миома матки, эндометриоз и т. п.). В качестве тестового задания предлагаем написать текст по следующему ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть интранет-система учета пациентов, сделанная на Zend. В нее нужно внести довольно много изменений и в дальнейшем поддерживать. Так как система закрытая, показать ее публично не могу. Пишите, если имеете опыт работы с ZF - пришлю ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей. Форма включает в себя: - простой набор полей (название, город и т.п.) - добавляемые/удаляемые группы полей (например, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей. Форма включает в себя: - простой набор полей (название, город и т.п.) - добавляемые/удаляемые группы полей (например, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать приложение, которое будет регулярно брать с gps и передавать на сервер текущую позицию устройства и статус (выбираемый пользователем). Приложение выполняет следующие функции: 1) Авторизация. Пользователю показывается форма с полями логина и пароля, он их заполняет, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть мод OpenX 2.8 с несколько измененным интерфейсом. И есть сайт на Неткат 3.5, на котором нужно показывать рекламу. Сейчас на сайте используется внутренняя баннерокрутилка Нетката, ее надо заменить на OpenX. Соответственно, нужно установить OpenX на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть два сайта-близнеца: tcmtele.com и akterna.ru. Они управляются из одного Нетката. Нужно на обоих сайтах сделать раздел новостей. У новости есть: - дата, - заголовок (текст), - аннотация (текст), - основной текст (html-контент). Отображаются новости в трех местах: - На главной странице ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать сайт, основным элементом которого будет сервис, отображающий на карте Яндекса/Гугла информацию о местоположении людей. Помимо этого на сайте будет регистрация/авторизация пользователей и набор информационных страниц. Работает система следующим образом: - пользователь регистрируется на сайте и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать оболочку для оффлайн html-каталога, который будет записываться на диск. Выглядеть это будет вот так: http://blaze.ru/tcmdisc/ (пока работает только раздел Fluke и немного Aeroflex). По сути, весь каталог - это набор перелинкованных html-страниц и pdf-файлов. Нужно написать ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать приложение для смартфонов/планшетов/навигаторов, которое в процессе работы будет периодически считывать с gps-модуля текущую позицию устройства и передавать на сервер. Также будет передаваться id пользователя и статус, вручную выбираемый пользователем приложения из двух вариантов. ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищу вебмастера для работы по наполнению сайтов через CMS присланной клиентом информацией (текст/графика). Объем работ нерегулярный, оплата - почасовая (предлагайте свою часовую ставку). Речь не идет о постоянном наполнении новостных ресурсов - есть много различных ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужен срочный перевод пресс-релиза с русского на английский. Объем очень маленький - 1 страница (450 слов), но нужно обязательно сделать сегодня. Тема - строительство.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо настроить систему массовой рассылки писем по списку подписчиков. Речь идет о рассылке оповещений о выходе новых номеров журналов. Соответственно, рассылка производится примерно раз в месяц. Количество подписчиков - около 30000. На данный момент задача реализована ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть баннер издательства, выпускающего три журнала: http://blaze.ru/625/banner100_100.html Нужно сделать отдельный баннер, рекламирующий только один журнал - "Звукорежиссер". Задача состоит из двух частей. 1. Сделать практически полную копию существующего баннера. Отличие лишь в том, что на кадре с логотипами ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать сайт на платформе Неткат (другие варианты невозможны). Довольно стандартный корпоративный сайт без особо хитрых элементов. Есть ТЗ и дизайн. Требуется верстка, установка Нетката, создание макетов и допрограммирование нестандартных элементов. Сайт будет включать: 1) Обычные информационные ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть сайт на Неткате 3.5 Standard. С недавних пор у него начались глюки - перестала отображаться часть контента (картинки, в основном), некорректно работает админка. Стали разбираться - оказалось, что некорректное значение дает document_root, отчего все ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте. Также потребуется ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Нужно сделать несложный сайт на Неткате. Есть дизайн и микро-ТЗ. Нужна верстка, установка Нетката, создание шаблонов. В общем, вся техническая часть. Наполнять сайт не нужно. Предложения сделать не на Неткате не рассматриваются. Функционал сайта включает: 1) обычные информационные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад