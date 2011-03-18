Опыт создания, поддержки и продвижения сайтов более 10 лет

Являюсь менеджером команды специалистов, обеспечивающей полный комплекс работ по развитию бизнеса в Интернете, начиная с проработки бизнес-концепции и заканчивая продвижением, рекламой и поддержкой сайта (или сайтов).

В работе уделяем повышенное внимание информационному дизайну и разработке сайтов с ориентацией на пользователя. Это несколько увеличивает сроки и бюджет, но позволяет создавать действительно эффективные проекты.