Продвижение по высокочастотникам

Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается.

Готовы дорабатывать сайт, выделять хорошие бюджеты и достойно оплачивать работу. Не готовы заигрывать с накруткой поведенческих факторов и прочими жестоко наказываемыми способами продвижения.

Если у вас есть успешный опыт продвижения по запросам сопоставимой частоты, и вы готовы взяться за эту работу, пишите - напишу все подробности в личку и обсудим процесс работы и оплату. Пожалуйста, в заявках сразу указывайте те самые успешные примеры продвижения по высокочастотникам. Если их нет, то и говорить не о чем.