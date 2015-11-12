Оптимизация сайта и продвижение

Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта под продающие запросы для поисковых систем Гугл/Яндекс и обеспечить стабильное нахождение по этим запросам сайта в топе.

Прошу писать подробно Ваши возможности, пожелания к стоимости работ, и как эта стоимость формируется и методы, которые Вы планируете использовать в работе.