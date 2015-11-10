Собрать ключи для 4 офферов

Требуется человек который составит грамотную рекламную компанию, найдет хорошие пиар площадки и займется продвижением сайта, завлечением на него игроков. Сайт буду показывать потенциальным исполнителям. Оставляйте свои заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С помощью Кейколлектора
Расширить с помощью сайтов-конкурентов.
Объединить полученные базы (с вордстата, поисковых подсказок,базу ключей конкурентов) в одну и почистить на дубли.
Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.
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