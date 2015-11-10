Доброго времени суток!

Нужно SEO продвижение интернет-магазина http://fantosh-opt.ru/

Интересен только опт. Регион продвижения Казань и Татарстан. Само представительство находится в Уфе, сейчас есть желание выйти на этот регион.

Также есть список сайтов конкурентов.

Приложил некоторые запросы, по которым интересно продвижение. Пониманию, что его нужно будет расширить.

Обязательные требования к исполнителю:

1. Большой опыт

2. Всегда быть на связи и отвечать на вопросы

3. Большое количество положительных отзывов на сервисе.

Интересует сроки, стоимость. Какие сложности могут возникнуть. Что нужно сделать для успешного продвижения. Прошу говорить без терминологий.