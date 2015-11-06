Лидогенерация на лендинг

Требуется создание высококачественного семантического ядра для нового сайта. -глубокий анализ, сбор и ручная чистка наиболее полезных низкоконкурентных (до 5 по мутагену) ключей для трафика, монетизации, кластеризация, создание mind-map, ТЗ для копирайтера. Нужно брать не количеством, а ...
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Требуются лиды с оплатой за результат
Ниша – портмоне
Оплата 20% с подтвержденного лида.
Интересует от 5 заказов в день.
Лендинг для заказов имеется.
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