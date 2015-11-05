Ищу семантика (для разгруппировки ключей)

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок183 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу ответственного человека, который сможет выполнять задания по разгруппировке Семантического Ядра для сайтов. Мы предоставляем Вам СЯ, Вы разгруппируете, присылаете Exel документ с группами (или txt).

Обучим. Работы много. Будем рады видеть Вас в нашей команде.

Одна группа - 4 рубля. Работы много. Жду откликов.

8 лет назад
kurlyuta
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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