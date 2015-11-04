Маркетинг мобильного приложения

Требуется сбор СЯ для сайта на тему стоимости монет. Для быстрой связи пишите в скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- PR - пресс релизы, общение с журналистами, платные публикации и обзоры
- провести анализ конкурентов в сфере продвижения:
- Список конкурентов (3-5 самых существенных у которых будем забирать юзеров)
- Что они рекламируют: 1-3 основные фичи или посыл юзеру, на что делают упор
- Где про них писали, список сми, журналистов
- В каких странах/городах они популярны, какие у них есть локализации
- Какие у них странички в сторах, есть ли видео, что на скринах
- По каким запросам они первые в сторе и в веб-поисковиках, составить список
- Что пишут в отзывах у конкурентов
- Определится с географией продвижения продукта.
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