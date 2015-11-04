Маркетинг мобильного приложения

Есть сайт (в прикрепленном txt). Нужно определить по 10 регионам список ключевых фраз, по которым он находится в ТОП-3, и предоставить результаты в таблице, в которой находящиеся в ТОП-3 ключи будут рассортированы о соответствующим регионам.