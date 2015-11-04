Маркетинг мобильного приложения

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки115 просмотров
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  • PR - пресс релизы, общение с журналистами, платные публикации и обзоры
  • провести анализ конкурентов в сфере продвижения:
  • Список конкурентов (3-5 самых существенных у которых будем забирать юзеров)
  • Что они рекламируют: 1-3 основные фичи или посыл юзеру, на что делают упор

    • Где про них писали, список сми, журналистов
    • В каких странах/городах они популярны, какие у них есть локализации
    • Какие у них странички в сторах, есть ли видео, что на скринах
    • По каким запросам они первые в сторе и в веб-поисковиках, составить список
    • Что пишут в отзывах у конкурентов
  • Определится с географией продвижения продукта.
8 лет назад
frenky
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад