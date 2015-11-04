Требуется линк-менеджер

Есть сайт компании, которая занимается утеплением: домов, квартир, ангаров и все возможных помещений.

Требуется нарастить ссылочную массу. Нужно будет найти КАЧЕСТВЕННЫЕ

ресурсы, где возможно разместить ссылку на ресурс (желательно с

описанием).

Нужно знать что такое качественные ссылки и какие существуют на сегодняшний день фильтры от крупных поисковых систем.

Для начала потребуется 100ссылок.

Пишите о себе по подробнее, какой опыт есть, что умеете делать. Примеры выполненных работ.

Чем больше информации о себе тем лучше. В личку писать не нужно, такие сразу же письма игнорируются!