Продвижение сайта в Google

Задачи: 1. Необходим аудит и анализ причин понижения сайта [url=http://www.aktivesport.ru/]aktivesport.ru[/url] в Google. Это первостепенная задача. Ничем другим заниматься не нужно. 2. Принятие мер по восстановлению позиций. Вы получите доступ к сайту, и все сео-исправления вносите самостоятельно. А ...
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Нужно будет продвинуть новый сайт по запросам в Google. Интересует продвижение запросов для иностранцев на английском языке. Список запросов ниже (запросы в скобках на английском - это ключевые слова, по которым нужно продвигать. Интересуют именно иностранные запросы. Продвигать на русском не нужно.
С вас нужно сроки
Стоимость продвижения в месяц
Примеры сайтов, которые вы продвигали с английскими запросами.
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