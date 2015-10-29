Продвижение сайта в Google

Нужно будет продвинуть новый сайт по запросам в Google. Интересует продвижение запросов для иностранцев на английском языке. Список запросов ниже (запросы в скобках на английском - это ключевые слова, по которым нужно продвигать. Интересуют именно иностранные запросы. Продвигать на русском не нужно.

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