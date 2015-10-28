Продвижение проекта MyPay

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок151 просмотр
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https://www.my-pay.com.ua/ - сервис онлайн платежей

Интересует таргетированное продвижение сугубо по Украине, для достижения поискового ЦА трафика в размере минимум 500 человек за сутки.

Интересуют сроки и расходная часть.

8 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад