Сео продвижение сайта

Необходимо продвинуть сайт по Промышленному Альпинизму.

Сейчас интересует продвижение только по одному направлению, а именно "Очистка кровли"

Ключевые слова в прикрепленном файле.

Текст есть, но требует рерайта с правильным прописанием ключевых слов.

Пожалуйста, сразу указывайте способы продвижения, стоимость работы и через какое время возможно получить результат (попадание в топ10).

Сайт http://euroalp.ru , не наполнен, но в ближайшую неделю вся информация будет на сайте. Наполнен будет по всем направлениям.