Продвижение сайта в яндексе

Сайт по продаже женских сумок http://cymko.ru/ Необходимо сделать продвижение по названиям моделей и артикулам, например: "портфель 2-092" или "1-1994к скат3 нл кор сумка женская". Примерно 1000 наименований. Укажите сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт sweetsmoke31.ru нужно продвинуть на первое место в Яндексе. Запросы касаемо: купить табак Белгород, купить кальян Белгород, купить уголь для кальяна Белгород и тп.
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