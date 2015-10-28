Продвижение сайта в яндексе

Добрый день. Меня интересует раскрутка сайта его нужно поднять в поиске яндекса, сайт будет создаваться с нуля. сайт по эвакуации машин. Ключевые слова "эвакуатор и эвакуатор спецтехники" Нужно оценить стоимость работы, сколько в месяц затрат и за какое время будет ...