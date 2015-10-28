Нужен аудит, отчет

Есть сайт - кину в личку , раньше были ссылки без чпу , теперь с чпу . Но пока его не перенесли . Есть метрика . Нужен такой вот отчет-аудит:

1) по внешней ссылочной массе

2) по самым трафиковым страницам

3) рекомендация по ситуации - что лучше сделать (редирект и тп.), чем черевато. Менять конструкцию новых URL - не будут , т.е. нужно продумать ,как с меньшими потерями перейти на новый движек.

4) + какие то мелкие рекомендации в целом

Т.о. задача - найти решение о переносе с наименьшей потерей трафика (при условии что уже точно будут ставить ЧПУ ,а раньше было не ЧПУ)

пишите сразу цены и сроки. Срок - 1-2 дня . Нужен спец, кто с опытом , а не теоретики