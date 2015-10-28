Здравствуйте. Необходимо сделать crowd marketing для проекта кино тематики. Обьем: 50 ссылок. Требования: Коментарии без грамматических ошибок Понимание ниши кино (возможность составить толковый комментарий) Жду ваших предложений и ориентировочной стоимости.
Сделать отчет по внешним ссылкам – Ahrefs или Seo SpyGlass
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У кого куплены платные аккаунты сервиса ahrefs.com или программы Seo SpyGlass
нужно проанализировать 1 сайт и прислать мне полный отчет по внешний ссылкам.
Оплата либо Веб Мани либо карта приват банка.
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