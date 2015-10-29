Подобрать семантическое ядро для сайта

Всем привет!

Необходимо подобрать семантическое ядро для одного старенького сайта, чтобы по нему оптимизировать страницы и написать соответствующее количество статей. Тематика сайта - медицина.

Цель сайта - монетизация через гугл адсенс, тизеры.

Что я хочу получить на выходе:

1. Семантическое ядро с обоснованием каждого пункта, в т.ч. желательно примерные показатели CPC по каждому слову из того же гугла, готовое для передачи копирайтерам.

2. По возможности и желанию - консультацию по стоимости ведения работ на сайте включая контент-менеджмент, простановку бэков и т.д.

Сам сайт - http://dizbakterioz.ru

Связь через сайт, работа только через сделку без риска. Стоимость указывайте реальную.

Спасибо!