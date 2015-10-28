Продвижение контент сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвинуть молодой сайт stankiwse.ru

Составить список доработок сайта,

Составить программу продвижения, 

После одобрения, начать продвигать

Задача:

проиндексировать сайт

получить позиции по нч.

возможно редизайн, смена структуры

8 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад