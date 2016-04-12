Нужен SEO аудит

Задачи: 1. Необходим аудит и анализ причин понижения сайта [url=http://www.aktivesport.ru/]aktivesport.ru[/url] в Google. Это первостепенная задача. Ничем другим заниматься не нужно. 2. Принятие мер по восстановлению позиций. Вы получите доступ к сайту, и все сео-исправления вносите самостоятельно. А ...
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Нужен подробный SEO аудит сайта gazovik-prom.ru . Цель - 300 посещений в день с поисковых систем. С рекомендациями и детальным описанием необходимых шагов.
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