Восстановление позиций сайта в Google после падения.

Задачи:

1. Необходим аудит и анализ причин понижения сайта aktivesport.ru в Google. Это первостепенная задача. Ничем другим заниматься не нужно.

2. Принятие мер по восстановлению позиций. Вы получите доступ к сайту, и все сео-исправления вносите самостоятельно. А также пишите ТЗ для программистов, если это вам потребуется.

Важно! Чтобы избежать неэффективных работ по исполнению поставленной задачи будет установлен испытательный срок - вам необходимо в течении этого срока(срок устанавливаете вы) сдвинуть(на 30%) в индексе Google несколько(1-5) запросов. Эти запросы у нас в топе яндекса, а в google очень далеко (50-100). Если у вас это получиться, то мы оплачиваем вашу работу в течении этого срока и начнем с вами полноценно работать по сайтам. Если у вас не получается, то расходимся без оплаты испытательного срока.

Падение произошло в начале 2014г. Мер, принятых в ручную в вебмастере не было и нет. После этого пытались принимать ряд мер по рекомендациям аналитиков - результат нулевой.

PS. Вы должны быть на связи в скайпе или почте в течении рабочей недели.

PPS. Если сработаемся по этому проекту, то будем работать с вами на постоянной основе - есть еще несколько сайтов.