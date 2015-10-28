Узнать почему просел сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок192 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Несколько месяцев назад просел сайт на 30% примерно. Сайту 8 лет, раскручивается по белому. Раньше было по 3-4 страницы запросов, с которых переходили на сайт. Сейчас 4-8 запроса в день.

Пожалуйста, ваши предложения.

8 лет назад
Ukraina
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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