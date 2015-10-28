Требуется продвижение сайта

Нужен трафик на сайт (кроме адалт). На сайте ничего не продаю! Вся Россия. 25-35 лет. Тематика: бизнес, работа, работа с персоналом. Проект рассчитан на 3 месяца. Цена за целевого посетителя от 2 до 5 рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разовая работаНеобходимо поднять сайт по ключевым словам
Оплата — по готовности и приемки работ.
Просьба предлагать конкретную стоимость!
БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ
Основной критерий — СТОИМОСТЬ
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