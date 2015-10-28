Требуется продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки114 просмотров
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Разовая работаНеобходимо поднять сайт по ключевым словам

Оплата — по готовности и приемки работ.

Просьба предлагать конкретную стоимость! 

БЕЗ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРИСЫЛАТЬ

Основной критерий — СТОИМОСТЬ

8 лет назад
Vivanov70
Владимир 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад