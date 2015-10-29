Продвижение интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Несколько месяцев назад просел сайт на 30% примерно. Сайту 8 лет, раскручивается по белому. Раньше было по 3-4 страницы запросов, с которых переходили на сайт. Сейчас 4-8 запроса в день. Пожалуйста, ваши предложения.