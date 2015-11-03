Продвижение 2х сайтов финансовой тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок221 просмотр
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Добрый день.

Ищу исполнителя на продвижение двух сайтов фин. тематики (обналичивание, транзит).

Сайты свежие, доменам по месяцу, контент уникальный с включением ключевых слов, на каждом есть seo статьи.

Продвижение в яндексе, в центральном регионе РФ.

Интересуют сроки и стоимость.

8 лет назад
rfd
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад