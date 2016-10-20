Подбор ключевых слов

Поисковые системы (SEO)Завершен25 заявок371 просмотр
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Есть проект финансовой тематики. Есть хороший писатель и грамотный журналист. Проблема в том что нужны темы для статей.

От вас нужны такие ключевые запросы (НЧ,СЧ) при написание на которые статей на сайт пойдет трафик. То есть надо подобрать ключевые запросы которые потом получит этот журналист напишет тексты и сайт начнет расти.

7 лет назад
GoterY
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$23
1 день
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