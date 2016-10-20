Подбор ключевых слов

Есть проект финансовой тематики. Есть хороший писатель и грамотный журналист. Проблема в том что нужны темы для статей.

От вас нужны такие ключевые запросы (НЧ,СЧ) при написание на которые статей на сайт пойдет трафик. То есть надо подобрать ключевые запросы которые потом получит этот журналист напишет тексты и сайт начнет расти.